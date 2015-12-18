10 тысяч сирот в интернатах получат подарки от штаба Ахметова

Особое внимание уделяется детским домам, интернатам, а также детским домам семейного типа. Каждый год, в канун новогодних праздников, дети получают подарки от Рината Ахметова.

В этом году подарочные наборы от Гуманитарного штаба получат 10 тысяч сирот, которые находятся в интернатах и детских домах по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. К акции присоединились предприятия группы СКМ, которые поздравят не только детей сотрудников, но и подшефные учреждения. Всего в 2015 году в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» подарки получат 210 тысяч детей.

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Вчера в Мариуполе подарки от Штаба уже получили 1172 ребенка-сироты из 7 детских домов семейного типа и 7 интернатов. В одном из них проживают 50 эвакуированных сирот из интерната города Марьинка.

«В этом году у нас – юбилейная акция. 15 лет Ринат Ахметов системно помогает детям. Начиналось все, когда Ринат Леонидович приехал в свою родную школу, а потом – в несколько детских учреждений. А далее была большая многолетняя программа, когда Ринат Ахметов со своим другом Игорем Крутым приезжали в разные детские учреждения – интернаты, семейные детские дома. Привозили им подарки и хорошее настроение. Это было душевное, эмоциональное общение. Так получилось, что все эти 15 лет я приезжала на эту акцию и видела, насколько это было важно и нужно и ребятам, и гостям», – рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

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С началом боевых действий на Донбассе, по поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб особое внимание уделяет детям. Это продуктовая, психологическая и адресная медицинская помощь. Дети, получившие ранения, проходят лечение и реабилитацию при поддержке Штаба.

«В философии Рината Ахметова – ребенок всегда на первом месте. И очень важно, чтобы эти дети получили помощь и заботу. Последние 2 года формат акции «Ринат Ахметов – детям!» изменился, но суть осталась прежней. Общими усилиями Гуманитарного штаба и огромной семьи СКМ мы продолжаем поддерживать и дарить частичку тепла детям. Особенно тем, в жизнь которых пришла война», – подчеркнула Римма Филь.