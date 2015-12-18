Очередная вспышка АЧС зафиксирована в Полтавской области – Госветфитослужба

Согласно сообщению Госветфитослужбы, в домохозяйстве зарегистрирована гибель пяти свиней из 44 имеющихся.

В частности, диагноз АЧС был установлен 17 декабря по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

Госветфитослужба проводит срочные меры по локализации и ликвидации очага инфекции.

«Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления ветеринарной медицины в Полтавской области и Госветфитослужбы Украины», - сказано в сообщении.

В частности, также сообщается, что планируется заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кременчугской райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации АЧС, а также определены угрожающая зона и зона надзора.

По данным пресс-службы, с начала текущего года вирус АЧС был зафиксирован в Пирятинском и Гребенковском районах Полтавской области. После проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий карантин в указанных районах был снят 18 сентября и 8 декабря 2015 года соответственно.

Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года выявлено 37 случаев заболевания АЧС в девяти областях Украины, из которых в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Николаевской - 4, в Ривненской, Полтавской и Одесской – по 2, в Житомирской и в Черкасской – по 1 случаю. При этом в дикой природе случилось 5 вспышек, а среди домашних животных – 31 вспышка, кроме того, был инфицирован один объект (предприятие в Полтавской области). В ведомстве отметили, что 14 из указанных случаев зарегистрированы в течение октября-ноября текущего года.

В январе-ноябре специалисты Госветфитослужбы оздоровили 23 неблагополучных объекта.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.