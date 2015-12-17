Кабмин сократил предельный норматив койко-мест

Министерство здравоохранения должно в течение месяца разработать и утвердить методику по обеспечению койко-местами населения.

Областным государственным администрациям поручено принять меры к приведению коечного фонда стационаров подчиненных коммунальных учреждений здравоохранения в соответствие с утвержденным настоящим постановлением нормативом обеспечения стационарными больничными койками в расчете на 10 тысяч населения; корректировать количество коечного фонда, уменьшая его с учетом уровня заболеваемости населения и региональных особенностей; обеспечить соблюдение законодательства во время высвобождения в процессе оптимизации коечного фонда работников учреждений здравоохранения.

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Предыдущий норматив по койко-местах был утвержден постановлением Кабмина в июне 1997 года: с 1 января 1998 он составлял в среднем по Украине 90 койко-мест, с 1 января 1999 года — 80 койко-мест.