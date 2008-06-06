Какие болезни можно подцепить от кондиционера

Мелкие пузырьки, словно цепочкой бегущие по телу, вызывая покалывание и жжение, заставили молодую женщину обратиться к дерматологу. На приеме доктор начал задавать вопросы, которые на первый взгляд казались не вполне уместными: "На работе переутомляетесь? Нервничаете в последнее время? Открываете ли окна, когда едете в машине?"

- Эта пациентка вспомнила, что на работе сидит прямо под кондиционером, - сказал врач Киевского городского кожвендиспансера Наталья Заруцкая. - Женщина уже была истощена синдромом хронической усталости и постоянными стрессами. А переохлаждение спровоцировало опоясывающий лишай. Это заболевание вызывает вирус герпеса. Им также часто страдают водители, которые привыкли ездить с открытыми окнами. Высыпания, как правило, появляются сначала в области шеи, затем опускаются цепочкой по спине до копчика, после чего "поясом" охватывают живот и поясницу. Человек, у которого активизировалось заболевание, чувствует себя разбитым, уставшим. Я всегда советую, кроме противовирусной и противовоспалительной терапии, обязательно отдохнуть, оформить больничный. Многие молодые люди отказываются: "Мне предстоит важная командировка. Я не имею права болеть". Но если перенести опоясывающий лишай на ногах, он может затем регулярно давать о себе знать. Причем не обязательно высыпаниями. Ведь изначально под действием вируса герпеса воспаляется нерв. А мелкие пузырьки появляются на коже уже по его ходу. И при рецидивах возникают болезненные ощущения.

Чтобы избавить пациента от высыпаний, врачи, как правило, назначают не только мази, но еще и витамины, травяные препараты. Согласитесь, что весной без такой поддержки даже здоровому человеку не обойтись. Однако хочу обратить особое внимание, иммунные стимуляторы лучше не использовать. Они могут не только укрепить защитные силы организма, но и простимулировать саму болезнь.

"Факты"