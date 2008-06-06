Прокуратура и санэпидемслужба Киева проверяют детские кафе

Прокуратура города Киева с привлечением специалистов санитарно-эпидемиологической службы и Киевского городского управления по делам защиты прав потребителей проводит проверки в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, в первую очередь, детских заведений общественного питания и продукции для детей, которая реализуется в сети розничной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, первые результаты проверок вызвали обеспокоенность. В детских заведениях общественного питания установлено немало нарушений санитарных норм, в первую очередь, сроков реализации продуктов, температурного режима их хранения, использование кухонного инвентаря не по назначению и тому подобное. В заведениях работали лица без медицинских книжек, которые по результатам проверок отстранены от выполнения обязанностей.

Временно запрещена работа детского кафе, в котором на протяжении нескольких лет не соглашался с СЭС ассортимент изготовленной и реализованной продукции. Поражает то, что заведение чрезвычайно популярно среди киевлян и рассчитано на детей до семи лет.

Проверки продолжаются.