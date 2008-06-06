На Днепропетровщине выделено 40 млн. грн. на реконструкцию больниц

Из бюджета Днепропетровской области выделено 40 млн. грн. на реконструкцию 4 районных больниц в Царичанском, Днепропетровском, Томаковском и Новомосковском районах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ. По его словам, деятельность этих больниц будет полностью остановлена до завершения реконструкции. Персонал медзаведений на этот период распределят по другим больницам – с доставкой на работу спецтранспортом

В БОНДАРЬ отметил, что районные больницы планируется оснастить современным оборудованием, в частности, реанимационным.

По словам председателя Днепропетровской ОГА, современная медицинская база больниц даст возможность своевременно предоставить больным весь комплекс необходимой помощи даже при чрезвычайных событиях.

В.БОНДАРЬ уточнил, что реконструкция районных больниц должна завершиться до конца текущего года.