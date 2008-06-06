Продукты, способствующие сохранению красоты

Какими бы методами вы не старались поддерживать свою фигуру, молодость и красоту, следует включать в свой дневной рацион четыре заветных продукта, которые помогут вам сохранить желаемое. Причем, совершенно не важно, изнуряете ли вы себя диетами или же питаетесь в привычном для вас режиме. Эти продукты не представляют собой дорогостоящих деликатесов, они доступны по цене, и приобрести их можно в любом магазине.

Это следующие продукты: крупа овсяная, сардины, капуста и черника. Теперь же давайте остановимся на каждом наименовании в отдельности и выясним, в чем же заключается уникальность каждого из них.

Начнем по порядку, то есть с овсянки, которая богата клетчаткой, и при этом является наилучшим источником потребления необходимых организму веществ, таких как янтарная кислота и белок. В сыром виде овсянка очень полезно, ее можно включать в состав приготовления так называемых салатов «красоты», или же добавлять при приготовлении различных блюд из других каш.

Теперь давайте поговорим о сардинах, их даже готовить вам не придется, так как их можно приобрести в виде консервов в любом магазине. Так что, употребляя сардины, вы удовлетворите потребность организма в таких жирных кислотах, как Омега-3, а в мягких косточках полезных рыбных консервов ваш организм найдет необходимые кальций и белок.

А уж о полезности капусты сказано предостаточно, ведь именно этот овощ отличается высоким содержанием клетчатки, витамина С и других полезных веществ, некоторые из которых участвуют в процессах, которые направлены на предотвращение заболевания раком. Только одна порция приготовленного из капусты блюда, содержит в себе до ста миллитров антиканцерогенов.

Такая ягода, как черника не относится к числу сладких ягод, а вот необходимой организму клетчаткой она достаточно богата. По этой причине чернику можно смело использовать в качестве вкусного десерта, можно даже украсить ее сливками, тем самым вы можете оказать услугу своим глазам и укрепить память.

www.gen.su