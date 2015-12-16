Большинство родителей сомневаются в законности аттестатов, получаемых детьми на оккупированных территориях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе презентации обновленных «Исследований потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей».

Данное исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и «серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей.

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По словам Харченко, около 70% обеспокоены статусом диплома, полученным на временно оккупированных территориях.

«Актуальной темой является обеспокоенность населения статусом образования, которое получают их дети. Большинство родителей – 66% родителей школьников и 71% родителей студентов - выражают свою обеспокоенность признанием аттестатов и дипломов, которые получат их дети по завершению своего образования», - сказала Харченко.

В то же время, эксперт отметила, что детей в образовательных учреждениях стало больше, преподавателей хватает, школы получили новые учебники из России, учебная программа - «российского стандарта».

«Базовые потребности удовлетворены (отопление, остекление, ремонт крыш). Но есть острая проблема в дополнительных вещах - мебели, гардинах, спортинвентаре, канцелярии, музыкальных инструментах», - сказала Харченко.

Также эксперт отметила, что у детей, проживающих на Донбассе, наблюдается спад социальной активности, они возвращаются в свою обычную зону комфорта.

Специалист по защите детей ЮНИСЕФ Украина Габриэль Акимова акцентировала, что помощь детям в войне требует взаимодействия и координации сил всех гуманитарных миссий, властей, бизнеса. "Гуманитарные организации, волонтеры – грандиозный ресурс в Украине, который сейчас поддерживает людей. Это информация о минной безопасности, психологическая поддержка, продукты и медикаменты, которыми очень сильно помогает Штаб Ахметова», – отметила Акимова.

«Сейчас очень важна поддержка семей. Дети привыкли жить в условиях войны, и это не нормально. Этот «запас прочности» у людей очень критичный. Детям необходимо создавать условия, безопасное пространство. Родители должны понимать их психологическое состояние и потребности. Также важно думать и о развитии. Школа, досуг – это то, что помогает ребенку вернуться к нормальной жизни», – считает Акимова.

Координатор Штаба Рината Ахметова Римма Филь рассказала, что по результатам исследования, стало известно о пострадавших в результате боевых действий на Донбассе детей.

"Об этих случаях лично знают 14% опрошенных. 55% из этих детей нуждаются в лечении, 23% – в физической реабилитации. Половине необходима психологическая помощь. Также специалисты КМИС помогли нам найти контакты 17 семей, в которых дети пострадали в результате боевых действий. Гуманитарный штаб готов взять под опеку этих детей и предоставить всю необходимую адресную медицинскую и психологическую помощь, если их еще нет в нашей базе», – отметила Филь.