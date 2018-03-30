Сколько цезия и стронция в украинских продуктах?

В Киеве торгуют грибами, ягодами и рыбой с цезием и стронцием

Ягоды и грибы из чернобыльской зоны, рыбу, выловленную в реке Припять и многие другие "дары" чернобыльской природы на сегодняшний день можно без проблем приобрести в столице.

Издание захотело само проверить, сколько стронция и цезия содержится в купленной рыбе, колбасе, молоке и твороге.

Сделать это не составило труда: столичная СЭС бесплатно проверит купленные вами продукты, а за 205 гривен – стройматериалы.

Владимир Журавлёв, инженер радиологического отдела столичной санэпидемстанции рассказал, что "как-то мы проверяли сосиски, и представляете, количество цезия-137 и стронция-90 в них в несколько раз превышало норму".

"Хорошо, что сосиски ещё до проверки изъяли из продажи", - отметил он.

Летом торговые точки санитарные врачи проверяют не реже трёх раз в неделю. Говорят, что порой приходится ходить с милицией, поскольку добровольно ни один продавец на рынке не хочет отдавать даже самую малость своего товара на проверку. Больше всего радионуклидов медики находят в грибах и чернике. Но бывают они и в мясе.

Недавно в СЭС привезли тушу подстреленного на охоте кабана. Вердикт проверки: есть свинину строго запрещено.

В прошлом году СЭС вместе с Управлением ветеринарной медицины сделала чуть больше 576 тыс проб. В 19 из них цезий и стронций просто зашкаливал. Это были ягоды из пгт Малина и города Овруча Житомирской области, сел Немишаево Киевской области, Киверцы Волынской области, а также грибы и дичь из Вышгородского и Полесского районов Киевщины.

По словам Журавлёва, в этом году все анализы были хорошими. Но в то же время, как он отметил, это лишь дело времени. Инженер радиологического отдела по собственному опыту знает, что среди тех даров леса, которые в скором времени наводнят рынки и супермаркеты, будут радиоактивные продукты.

Именно поэтому врачи призывают горожан проверять купленное – особенно на стихийных рынках. Тем более что все анализы в СЭС сделают абсолютно бесплатно. Для этого надо лишь взять килограмм или литр продукции и написать заявление на имя главного санитарного врача Киева.

Корреспонденты ранним утром отправились на стихийные рынки за покупками. Врачи посоветовали брать домашнее мясо и молоко, речную рыбу, свёклу, редис, лесные ягоды и грибы – именно в этих продуктах может быть повышенное содержание радиоактивных изотопов.

Сообщается, что первая покупка была сделана неподалёку от метро "Позняки" – приобрели домашнее молоко. Бабушка-продавец заверила в его экологической чистоте. Товар она привезла из села Рожев Макаровского района, что в пятидесяти километрах от столицы.

Далее у Дарницкого вокзала взяли килограмм свежего творога из посёлка Бабинцы Бородянского района – около тридцати километров на северо-запад от Киева. Торговка никак не могла понять, почему мы решили брать её товар, не попробовав. Женщина даже обиделась и отказалась продавать, пока мы не съедим кусочек и не похвалим. Пришлось уступить.

Около станции метро "Лесная" купили две палки подозрительно дешёвой колбасы якобы из Хмельницкой области – полкило стоило всего 10 грн. На стихийном рынке около станции "Лукьяновская" получили три свёклы, выращенные в Мотыжине – село находится в тридцати километрах от Киева в западном направлении. У метро "Нивки" купили редис, привезённый с огорода около Броваров. А вот найти свежую рыбу на стихийных рынках не удалось – пришлось брать на стационарном базаре на ул.Щербакова. Покупки обошлись в 100 грн. Затем все их отправили в городскую СЭС.

Лаборатория, где проверяют продукты, – это небольшая комната, заставленная старыми компьютерами и различными устройствами. Тестирование начали с творога. Первым делом его взвесили - продавщица не обманула, продала ровно килограмм.

Затем продукт высыпали в специальный лоток, который установили в гамма-спектрометр – аппарат для измерения спектра гамма-излучения. Попутно поинтересовались, можно ли ходить с дозиметром в руках по рынку и сразу на месте проверять продукты. Рассмеявшись, Журавлёв объясняет, что это бессмысленно – дозиметр не в состоянии уловить столь слабую активность, которую могут проявлять продукты.

На компьютере лаборант запустил специальную программу, расшифровывающую сигналы от спектрометра. Спустя пятьдесят минут Журавлев показывает результаты – образец содержит лишь природный радионуклид калий-40, который есть во всех продуктах. В молоке тоже не оказалось радиоактивных добавок, хотя именно молоко – основной показатель радиационной заражённости местности.

По словам специалиста, "коровы пасутся на большой территории, если хоть где-то трава содержит цезий-137 и стронций-90, то они обязательно обнаружатся".

"Если с молоком из Рожева всё нормально, то, скорее всего, и в других продуктах из села Рожев не будет отклонений, - отметил он.

В подозрительно дешёвой колбасе и свёкле техногенные радионуклиды также не обнаружились. Зато, как только изрубленные тушки судака попали в спектрометр, компьютер выдал наличие цезия-137 – 16,1 Бк/кг. Эта доза в девять раз меньше максимально допустимой, но ведь и норма в Украине – понятие относительное.

По словам Журавлёва, у нас никто никогда не изучал влияние небольших доз техногенных радионуклидов на человека. Поэтому не исключено, что после того, как вы съедите эту рыбу, в организме начнутся необратимые процессы. Правда, выход есть – перед приготовлением рыбу можно замочить на полчаса в уксусе. По словам Журавлева, это поможет очистить её от части опасных радионуклидов.

Справка

Цезий и стронций - радиоактивные изотопы. Попав в организм, они поражают костную ткань, приводят к химическим нарушениям в клетках, а затем – к раку крови и костей.

24.ua