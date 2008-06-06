Как избавиться от пищевой зависимости

Много говорится о вредных привычках и дается советов по их искоренению, но очень редко упоминается о пищевой зависимости, которую можно смело отнести к разряду таких привычек. А это означает лишь одно, избавляться следует и от такой зависимости, а не только от курения, игромании, шопингомании и т.д.

Ведь пищевая зависимость толкает нас к еде даже в те моменты, когда мы совсем не голодны, а едим лишь в силу привычки.

Такое поведение не может не сказаться губительно на нашем здоровье и внешнем виде. Ведь еда, даже самая вкусная, способна нам доставить удовольствие лишь какой-то определенный момент.

Избавиться от пищевой зависимости трудно, но можно. Это случится тогда, когда мы повысим собственную самооценку, начнем любить и ценить себя по достоинству и не станем назначать себе сроков, когда мы все же решимся начать борьбу с лишними килограммами.

Снизить потребность в еде можно несколькими способами, следует начать с вопроса к себе, почему и зачем мы хотим съесть что-либо в этот момент? Возможно, конечно, что мы и вправду голодны, но ведь может это всего лишь возможность заглушить какие-либо эмоции или желания. Если вы найдете ответ на этот вопрос, то постарайтесь исполнить желание, но не заменить его лишним куском чего-то вкусного.

Если наше желание поесть вызвано не чувством голода, то наверняка вы найдете в себе силы отказаться от внепланового приема пищи. Если же вы займетесь спортом или чем-то с ним схожим, по своему желанию, то вы ощутите чувство удовлетворения, легкости и радости, а тот, аппетит, который будет нагулян в результате физических нагрузок, не является предосудительным, ведь это аппетит, что называется – здоровый.

Постарайтесь избавиться от ограничений в чем-либо, когда над вами не будут довлеть запреты, относительно чего-либо, в том числе и в еде, то у вас отпадет необходимость в защите от любых угроз, как внешних, так и внутренних.

Наверняка вам приходилось слышать об аффирмациях, которые способствуют изменению нашего образа мыслей, формированию нового будущего, которые происходят под влиянием позитивных утверждений. Можно ознакомиться с данной методикой более подробно. Не забывайте делать себе комплименты, и положительно реагируйте на любые лестные отзывы о вас извне.

Не нарушайте собственными руками той гармонии, которая присутствует в вашей душе. Пусть еда остается для вас источником энергии, но не становится смыслом вашей жизни.

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