В Украину могут хлынуть нитратные овощи и фрукты

В июне на украинский рынок могут "хлынуть" турецкие, причем не совсем экологически чистые овощи, пишет www.segodnya.ua. Дело в том, что ранее эти самые овощи поставлялись в Россию, но с 7 июня Россельхознадзор запретил их экспорт в связи с тем, что с начала года лаборатории ветэкспертизы РФ обнаружили 86 партий турецкой продукции — это огурцы, помидоры, баклажаны, лимоны (4000 т, это достаточно много) с превышением норм содержания пестицидов, нитратов и нитритов, которые могут при употреблении вызвать отравление организма. И теперь по оценкам экспертов, они попадут на наши прилавки. Аналитики даже не исключают, что из-за такого большого количества продукции у нас могут резко, на 4—5 грн. за кило подешеветь огурцы и помидоры.

Украинские эксперты отмечают, что не все турецкие овощи, а также фрукты опасны для здоровья. "Украинская "городына" нередко хуже турецкой, — уверен директор информационной компании "ПроАгро" Николай Верницкий. — Качество надо контролировать тщательно и регулярно, но на наших рынках это нередко — простая формальность. К тому же, после вступления в ВТО Украина не сможет, как это сделала Россия, запретить ввоз турецких овощей и фруктов, для этого нужны серьезные основания".

"По тепличным томатам и огурцам с декабря по февраль доля турецкой продукции достигает 80%, — говорит руководитель проекта "Агроогляд: овощи и фрукты" Андрей Ярмак. — Я не вижу никаких причин также запрещать ввозить турецкие овощи. Есть взаимно согласованные стандарты безопасности, если они соблюдаются, то оснований для запрета нет".

В Минагрополитики утверждают, что тщательно контролируют содержания нитратов в импортируемой продукции. Мол, каждая партия, поступающая на прилавки, проверяется лабораториями ветсанэкспертизы, которые есть на каждом рынке.

В то же время, врач одной из лабораторий Киева на условиях анонимности рассказала журналистам, что торговцы нередко хитрят, приносят на анализ, например, огурцы качественные, а продают совсем другие, где может быть превышение нитратов. Поэтому не стоит сейчас покупать огурцы и помидоры больших размеров, в них нитратов больше, чем в маленьких, а также овощи бледного цвета: огурцы не должны быть светло-зелеными, а помидоры — светло-красными.