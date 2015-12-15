Более 250 бойцов АТО прошли лечение в медучреждениях Польши - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

Он поблагодарил Польшу за продолжение предоставления Украине гуманитарной помощи, предоставление условий для оздоровления украинских военных, которые были ранены, защищая суверенитет Украины.

«Уже 252 наших военных уже получили реабилитацию и лечение в польских медицинских учреждениях», - отметил он.