Более 250 бойцов АТО прошли лечение в медучреждениях Польши - Порошенко
15:45, 15 декабря 2015Страна
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Более 250 бойцов-участников Антитеррористической операции прошли реабилитацию и лечение в польских медицинских учреждениях.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.
Он поблагодарил Польшу за продолжение предоставления Украине гуманитарной помощи, предоставление условий для оздоровления украинских военных, которые были ранены, защищая суверенитет Украины.
«Уже 252 наших военных уже получили реабилитацию и лечение в польских медицинских учреждениях», - отметил он.
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