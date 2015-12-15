Подавляющее большинство жителей Донбасса "притерпелись к условиям войны"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе презентации обновленных «Исследований потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей».

Данное исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и «серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей.

По словам Харченко, среди жителей этих городов нарастает настроение «терпеть и дальше».

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«Стратегия выбрана – терпеть и дальше. В декабре 2015 оценка респондентами жизненной ситуации практически совпадает с данными сентября - наиболее многочисленной (2/3 всех опрошенных) остается группа «терпеливых», то есть тех, кто считает, что «жить трудно, но можно терпеть». Оценка динамики настроений за год показывает значительное увеличение «запаса прочности» – втрое сократилось число тех, кто считает свое положение невыносимым и выросло число тех, кто считает ситуацию неплохой», - отметила Харченко.

Она акцентировала, что самая негативная оценка сложившейся ситуации (наибольший процент ответивших, что терпеть бедственное положение уже невозможно) – в таких городах, как городах Станица Луганская (30%), Новотошковское (19%), Авдеевка (17%) и Ясиноватая (17%), самая положительная оценка (максимальный процент тех, кто считает, что все не так плохо и можно жить) – в Первомайське (50%) и Комсомольском (22%).

В то же время, отметила эксперт, по сравнению с сентябрем на 29% снизилось число тех, кто отмечает позитивные изменения в городе.

«Только 15% опрошенных отметили улучшение, 2/3 считают, что ситуация остается стабильной, ухудшение отметили 13%. Наибольший процент считающих, что в их населенных пунктах ситуация ухудшилась - в Донецке (22%), Станице Луганской (20%) и Лисичанске (16%).

Как было зафиксировано в предыдущих исследованиях, оценки ситуации в городе тесно связаны с военной обстановкой. Тенденция к серьезному сокращению боевых действий, зафиксированная в сентябре, не сохранилось и в декабре число тех, кто ответил, что в их городе ведутся боевые действия, составило 16%, что на 9% выше, чем в предыдущий период», - сказала Харченко.

По ее словам, около половины опрошенных считают, что 2016 год принесет на Донбасс мир и улучшение экономической ситуации и только 6% респондентов считают, что 2016 станет менее мирным годом.

«24% жителей наиболее нуждающихся городов считают, что конфликт завершится в течение 2016 года (в прошлом году таких было 40%.). Только 1% утверждают, что конфликт никогда не кончится или уже завершился, а 22% респондентов полагают, что примирение затянется на срок более 2 лет. Почти ¾ опрошенных семей получали помощь, когда попадали в трудное положение, кроме того за истекший год уровень взаимопомощи существенно вырос - с 55 до 72%», - сказала Харченко.