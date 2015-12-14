Киев накрывает непогода: эксперты советуют не выходить на улицу

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура - на уровне 1-3 градусов тепла.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды предупреждает киевлян о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра при возможности не выходить на улицу.

В пресс-службе напоминают также основные правила поведения при штормовом предупреждении. При сильном ветре все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. В пресс-службе киевлянам советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий. При порывах ветра, по возможности, следует укрыться в ближайшем здании или природном укрытии, избегать возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей.

При падении деревьев или веток, травмировании людей и др. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.