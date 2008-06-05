В Украине принята концепция программы уменьшения вредного влияния табака

Правительство приняло концепцию Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения на 2008-2012 гг., сообщили УНИАН в пресс-центре Кабинета министров Украины.

Программа предусматривает регулярное проведение целенаправленной профилактики среди населения, повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия, ликвидацию всех форм незаконной торговли табачными изделиями, установления запрещения на любую рекламу табачных изделий и курения в общественных и рабочих местах.

Кроме того, планируется внедрить специальный курс подготовки медицинских, фармацевтических, социальных и педагогических работников, которые будут работать на уменьшение табачной зависимости среди населения. Программа также предусматривает финансирование научных исследований, направленных на эффективное лечение табачной зависимости в Украине.

Для выполнения Программы будет привлекаться международная информационная, научно-техническая и финансовая помощь в соответствии с положениями Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, в Украине от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает почти 100 тыс. человек. Особую опасность для здоровья человека создает пассивное курение. Как свидетельствуют данные Госкомстата, постоянно растет количество курильщиков среди детей 12 лет и старше. Следует отметить, что объемы производства табачных изделий в Украине за последние пять лет увеличились почти на 50%.