Кабмин предлагает Раде сохранить НДС для фарминдустрии на уровне 7%

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту № 3630 «О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине».

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«Введение на 2016 год переходного периода в применении сельхозпроизводителями специального режима налогообложения, а именно - распределения начисленного НДС в такой пропорции: 75% - в государственный бюджет, 25% - остается в распоряжении сельхозпроизводителя; отмена такого спецрежима с 1 января 2017 года», - сказано в документе.

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Также предлагается повысить порог оборота для регистрации плательщика НДС с 1 до 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года. Участники заседания пришли к соглашению, что налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц вопреки намерениям повышать не будут. Налог на прибыль составит 17% в 2016 году, а в 2017-м ставка будет уменьшена на 1%. На 2018 год определяется ориентир, по которому нужно достигнуть максимум 20% нагрузки на фонд зарплаты – примерно 10% НДФЛ и 10% ЕСВ.