Трамадол, наконец-то, признали наркотиком

Кабинет министров внес трамадол в перечень наркотических средств.

Соответствующее постановление было принято на последнем заседании правительства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Согласно решению правительства, трамадол включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета министров от 6 мая 2000 года №770.

Кроме того, правительство признало недействительным постановление от 22 февраля 2008 года №89 «Об утверждении объема квот на 2008 год, в пределах которых осуществляется производство лекарственного средства «Трамадол» независимо от его названия и формы выпуска».