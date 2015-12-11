Во вторник, 15 декабря, 11:00-13:00, в отеле «Опера» Гуманитарный штаб Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» представят обновление Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

В основе обновленной карты – данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в начале декабря 2015 года. Проект стал одним из наиболее важных инструментов реализации поставленной перед Штабом задачи – оказывать помощь эффективно и там, где она более всего необходима.

На презентации Гуманитарной карты будет представлено заключительное в 2015 году социологическое исследование Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное по заказу Гуманитарного штаба для актуализации потребностей мирных жителей Донбасса в продуктах, медикаментах, бытовых товарах и услугах.

Особое внимание в новом исследовании уделено изучению базовых потребностей детей, а также ожиданиям жителей наиболее пострадавших городов Донбасса от будущего, 2016, года.

На круглом столе по обсуждению данных примут участие ведущие специалисты КМИС, представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова, директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон, представители правозащитных и общественных организаций, представители международных организаций: ЮНИСЕФ, Всемирной организации здоровья, Всемирной продовольственной программы ООН, Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. К участию также приглашены эксперты, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, которые готовы поделиться своими наблюдениями с присутствующими.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова приглашает СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 15 декабря 2015 года, 11:00-13:00

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:30 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:30-13:00 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

Просим получить аккредитацию по тел. +38 050 347 22 61 или по эл. почте amoskvitina@fdu.org.ua.