Минздрав: Вакцинацию против кори и краснухи в Украине следует продолжить

Министерство здравоохранения Украины считает необходимым возобновить вакцинацию против кори и краснухи, которая была прекращена 17 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ на пресс-конференции в Минздраве.

По его словам, в ведомстве считают, что вакцинацию против кори и краснухи нужно продолжать «как и всю вакцинацию».

Он отметил, что в Украине, по данным статистики, наблюдаются периодические эпидемические вспышки кори и краснухи.

«Это расстояние 2-3-4 года, то что доказано за период 1999 и 2000 года. И мы не должны ссылаться, как правоохранительные органы, что в 2007 году показатели нормальные. Согласно существующему обоснованию периодичности вспышек кори и краснухи по опыту европейских стран, по опыту ВОЗ, мы ожидали вспышку кори и краснухи в 2009-2010 году. Это доказано. Это не наше мнение», - отметил заместитель министра.

Он также выразил сожаление по поводу того, что украинское общество сегодня не готово к добровольной иммунизации.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая с.г., зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.