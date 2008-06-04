В Борисполе открыты лаборатории и центр фармразработок компании “МАКС-ВЕЛЛ”

Сегодня в Борисполе (Киевская обл.) открыли комплекс лабораторий и центр фармацевтических разработок научно-производственного онкологического и кардиологического центра (НПОКЦ) “МАКС-ВЕЛЛ”, передает корреспондент УНИАН.

В церемонии открытия взяли участие министр торговли США Карлос Гутьеррес и посол США в Украине Вильям Тейлор.

“Проект “МАКС-ВЕЛЛ” - прекрасный пример сотрудничества Украины и США и важный шаг в сотрудничестве наших стран,” – сказал Карлос Гутьеррес.

Он также отметил, что “МАКС-ВЕЛЛ” - самая большая инвестиция США в развитие научных технологий в Украине. “Это доказательство для всего мира, что ваша страна – надежное место для расположения новейших технологий и производства. Благодаря этому проекту Украина имеет возможность выйти на высокий международный уровень,” – подчеркнул министр торговли США.

Основатель и президент компании “МАКС-ВЕЛЛ” Кеннет Алибек проинформировал, что комплекс лабораторий контроля качества позволяет анализировать все параметры и материалы для производства, а также произведенные из них готовые лекарственные формы. “Фармацевтическое производство “МАКС-ВЕЛЛ” – уникально для Украины. Оно спроектировано и построенное соответственно с требованиям GMP. Общий объем капиталовложений в этот проект уже превышает 90 миллионов долларов, и уже в ближайшее время вырастет до 130 миллионов,» - подчеркнул Кеннет Алибек.

СПРАВКА УНИАН. Американская компания MaxWell Bіocorporatіon Llc осуществляет в Украине проект по созданию комплексной программы, которая повысит эффективность диагностики и лечения онкологических, кардиологических, инфекционных заболеваний. Программа объединяет разработку и производство современных препаратов онкологической и кардиологической групп, а также внедрение передовых методов лечения и диагностики. Научно-производственный онкологический и кардиологический центр "Макс-Велл", украинское подразделение корпорации Max-Well, - первый в Украине и наибольший на постсоветском пространстве комплекс, который объединит сеть клиник для диагностики и лечения критических заболеваний, фармацевтическое производство и центр научных исследований. Также в состав НПОКЦ "Макс-Велл" входят центр подготовки специалистов и собственное издательство. Общая сумма инвестиций в проект составляет свыше 90 млн. долларов.