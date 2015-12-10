Как получить помощь для ребенка по программе штаба Ахметова

В соответствии с заявками ребятам передан тот инсулин, который подходит именно им. Также 173 деткам выданы необходимые пакеты противосудорожных и противоастматических медикаментов.

«Такова цель нашей работы – обеспечить тяжелобольных деток именно теми лекарствами, в которых они нуждаются. Не просто закупить и выдать партию, а прислушиваясь к потребностям каждого ребенка, передать ему то лекарство, которое подходит. Все детки со сложными диагнозами, и изменение схемы лечения может привести к тяжелым последствиям», - комментирует Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

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По-прежнему большинство звонков на горячую линию Штаба – просьбы семей с неподконтрольной территории. Лекарства в местных аптеках для них дефицитные и дорогостоящие, многие неделями ищут возможность выехать на мирную территорию за помощью.

В похожей ситуации оказалась и мама 2-летнего Коли из Макеевки. Женщина воспитывает ребенка одна. В начале осени местные медики диагностировали у малыша астму. «Во время обстрелов мы постоянно прятались в подвале, практически все прошлое лето. На фоне этого у сына началась аллергия буквально на все: на плесень, пыль, пух. А 4 месяца назад он стал сильно задыхаться. Врачи сказали, что аллергия переросла в астму, и выписали специальные лекарства, на которые у меня нет средств. Я в декретном отпуске, а помимо Коли на руках еще 90-летняя бабушка», - поделилась Наталья, мама мальчика.

«Наталья несколько недель не могла забрать лекарства для Коли, которые ждали ее в аптеке Артемовска. Несколько раз перезванивала, просила подождать. Ей не с кем было оставить ребенка, и не было средств на поездку. А два дня назад Наталья позвонила и поделилась, что, наконец, может выехать – знакомые на своей машине взяли ее в попутчики на мирную территорию», - рассказывает Ирина Темерко.

Выдача препаратов от Гуманитарного штаба осуществляется семьям с тяжелобольными детьми в возрасте до 18 лет с неподконтрольных территорий, а также переселенцам на мирной территории Донбасса. Получить их можно только в аптеках мирных Артемовска, Мариуполя и Краматорска Донецкой области. Заявки принимаются по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001. Подробнее о том, кто и как может получить медикаменты, смотрите по ссылке.