Минздрав объяснил, как индийская вакцина попала в Украину

Заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БИДНЫЙ опроверг слухи о том, что в Украине якобы проводили испытания изготовленной в Индии вакцины для проведения прививок против кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Минздраве по поводу проведения дополнительной иммунизации населения Украины от кори и краснухи.

«Чтобы опровергнуть слухи, что это не эксперимент, не апробация этой вакцины на территории Украины, я могу сказать, что она используется где-то в 140 странах мира, из них – 9 стран Европы», - сказал В.БИДНЫЙ.

Согласно его информации, тип вируса кори, который найден в Украине, уже выявлен в шести странах, в частности Австрии, Италии, Испании. Однако там не зафиксировано большое количество случаев заболевания корью и краснухой. Учитывая это, в странах Западной Европы не возникает необходимости проводить дополнительную иммунизацию.

В то же время проблема с распространением отмеченных болезней, кроме Украины, зафиксирована в Румынии и России. В.БИДНЫЙ объяснил, что индийская вакцина была использована в Украине из-за того, что именно эта компания-производитель выиграла тендер, который проводил ЮНИСЕФ. По его словам, в тендере принимали участие три производителя: из Индии, Швейцарии и США. Но американская вакцина, по его словам, не могла получить квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а швейцарская вакцина была выпущена лишь в количестве 1,5 млн. доз.

Вместе с тем индийская вакцина могла быть поставлена в необходимом для Украины количестве.

В.БИДНЫЙ подчеркнул, что ввезенная в Украину вакцина имеет квалификацию ВОЗ, и это означает, что она является качественной и находится под постоянным контролем этой организации.

Кроме того, В.БИДНЫЙ подчеркнул, что эту вакцину проверили в украинских лабораториях, и Министерство здравоохранения может заявить, что она соответствует всем нормам.

«Доказано, что решение о вакцинации принято своевременно, правильно. И процесс принимался не в срочном режиме, а планово», - отметил В.БИДНЫЙ.

Он проинформировал, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была проведена прививка 113 тыс. 139 чел., из которых в больницу попали 207, среди них 164 ребенка.

Как сообщил заместитель министра, исходя из этих данных, которые свидетельствуют о возможных поствакцинальных реакциях, можно говорить о 0,075% их выявления. В то же время, по словам В.БИДНОГО, согласно нормативам допускается до 25% возникновения таких реакций.

Таким образом, на сегодняшний день Минздрав подчеркивает необходимость продолжения в Украине проведения вакцинации от кори и краснухи.

В то же время пока открытым остается вопрос об использовании вакцины. По словам В.БИДНОГО, ожидается заявление Генеральной прокуратуры по этому поводу, которая также проводит экспертизу вакцины, и, кроме того, будет проведена дополнительная экспертиза вакцины с привлечением независимых экспертов из Европы.