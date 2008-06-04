Минздрав ждет результатов судмедэкспертизы относительно смерти подростка после вакцинации

Министерство здравоохранения ждет результатов судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти 17-летнего школьника Антона Тищенко из Краматорска, которая произошла после прививки вакциной против кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО сегодня на пресс-конференции по поводу проведения дополнительной иммунизации населения Украины от кори и краснухи.

Он отметил, что когда состоялась констатация смерти в медицинском заведении, врачи записали диагноз – состояние после прививки. В то же время были направлены все материалы на установление патологоанатомического диагноза. Эти результаты без обнародования были переданы следственным органам.

Как подчеркнул В.ЮРЧЕНКО, без этих данных Минздрав не может объявить окончательный диагноз, поскольку не имеет всех материалов экспертов. «Все материалы изъяты в больнице, они находятся у следователей. С ними занимаются судебно-медицинские эксперты. Мы ожидаем заключения судмедэкспертизы, чтобы объявить окончательный диагноз», - сказал заместитель министра.

В то же время, по его словам, исходя из информации, которая есть в министерстве, нельзя связывать смерть подростка с диагнозом, который установили медики местной больницы. «Прямая причина, которая дает нам право связать как следствие вакцинации – это анафилактический шок, это генерализованный бецежит и энцефалит после вакцинации. Других прямых причин, которые дают право врачу сказать, что это является причиной, сегодня не существует», - заявил В.ЮРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая с.г., зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.