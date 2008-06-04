Избавиться от животика? Это не сложно

Современная мода предлагает молодым девушкам и женщинам укороченные топики, да и на пляже нам приходиться оголять животики, поэтому очень важно, чтобы он был красивым.

Ведь очень приятно смотреть на подтянутый и плоский живот, на котором кожа нежная и отсутствует лишний жир. Если в вашем гардеробе имеются маечки и топики, которые демонстрируют оголенной эту часть тела, то вам следует позаботиться о том, чтобы животик радовал глаз.

Некоторые девушки предпочитают украшать оголенный живот пирсингом или используют мерцающий крем. Но, они забывают о том, что мерцающие крема визуально добавляют объем этой части тела, поэтому использовать их следует только в том случае, если это позволяет фигура. Если же на животе присутствует хоть небольшая прослойка жира, то не стоит пользоваться такими кремами, да и от излишне открытой одежды также.

Чтобы достичь идеальных форм для своего живота вам нужно приобрести специальный обруч, который называется хулахуп, который является наилучшим тренажером для живота и талии.

Крутите его в течение десяти-пятнадцати минут ежедневно, и совсем скоро, примерно через неделю, вы заметите положительный результат.

Также следует отказаться или же резко ограничить потребление спиртных напитков, жирной, острой, мучной и сладкой пищи, так как именно они оказывают влияние на объем живота, ведь они способствуют процессам брожения и задерживают жидкость в тканях.

Очень полезно воспользоваться дробным питанием, при котором привычный рацион будет разделен на большее количество приемов пищи, это также способствует сохранению плоского живота. При таком питании пища переваривается быстрее, не успевая откладываться на талии.

Оголенный живот требует к себе такого же ухода, как и кожа лица, об этом не стоит забывать. То есть, ему также показано проведение пилинга, наложение масок, эти процедуры следует проводить хотя бы раз в неделю, а вот использовать для ухода за ним лосьоны и крема следует ежедневно.

Если же вам предстоит выйти в общество, то накануне можно отказаться от ужина, это позволит уменьшить талию на пару сантиметров.

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