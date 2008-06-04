Руководство Минздрава призывает политиков не спекулировать на теме иммунизации молодежи против кори и краснухи

Руководство Министерства здравоохранения призывает политиков не спекулировать на теме массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

Как заявил журналистам в Житомире заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, "в Украине сложилась крайне негативная, сугубо политическая ситуация вокруг вакцинации против кори и краснухи".

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, проведение упомянутой вакцинации связано с периодическими - раз в два года - вспышками этой болезни - значительно более частыми, чем в Европе, где эти вспышки происходят раз в 5, 7 и 9 лет.

"Сегодня вакциной американского происхождения, которая производится в Индии и прошла клинические испытания ВОЗ, вакцинировано 340 млн. людей мира, и процент осложнений не больший, чем при вакцинации другой вакциной", - подчеркнул В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Он также сообщил о существовании французской вакцины против этих болезней, производимой в Африке, и швейцарской, произведенной в Индонезии.

"Произошел трагический случай, когда ребенок умер, мы соболезнуем семье, но нельзя спекулировать на этом, потому что за такими спекуляциями под угрозой может оказаться здоровье украинцев", - подчеркнул В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, опасность заболеть на указанные болезни существует для тех жителей Украины, которые не прошли вакцинацию в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века.

"Не прививаться значительно опаснее, чем прививаться, потому я бы хотел, чтобы люди, спекулирующие на этом, понимали, что они спекулируют на здоровье украинцев", - сказал он.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ также заявил, что от результата проведения в Украине данной вакцинации зависит судьба вступления Украины в Евросоюз и проведения в Украине Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была проводиться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая с.г., зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Украины №255 от 17 мая 2008 года "О запрещении оборота вакцины для профилактики кори и краснухи", во всех регионах страны дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd.