ГПУ должна принять меры для предотвращения незаконного оборота сильнодействующих лекарств

Председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины Николай ПОЛІЩУК считает, что Генеральная прокуратура Украины должна принять меры для предотвращения незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, в том числе, трамадола, трамалгина, актифета и т.д.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании коллегии Нацсовета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с проблемой незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств.

Заседание проведено во исполнение поручения Главы государства в связи с обращением к Президенту ряда общественных организаций относительно неконтролированной реализации фармацевтическими заведениями сильнодействующих лекарственных препаратов, в частности, трамадола, трамалгина, актифета и других. Заявители настаивали на том, что незаконный рынок все больше напитывается различными новыми комбинированными лекарственными средствами, которые содержат эфедрин или его производные. Благодаря доступности эти препараты распространяются преимущественно среди подростков, а их употребление приводит к тяжелым последствиям, увечьям или смерти молодых людей.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, Президент Украины 2 июня поручил Генпрокуратуре, правительству принять соответствующие меры реагирования для урегулирования данной ситуации, в том числе в отношении отдельных должностных лиц органов государственной власти, которые небрежно и безответственно относятся к своим служебным обязанностям, поскольку не предотвращают нелегальную работу аптечных заведений, работающих без соответствующих лицензий и разрешений.

По результатам встречи участниками заседания было одобрено предложение обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой принять действенные решения для предотвращения незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств.

В заседании приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, МВД, СБУ, Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, Комитета по контролю за наркотиками Минздрава Украины, руководители медицинских и научных учреждений, ректора высших медицинских учебных заведений, руководители общественных организаций.