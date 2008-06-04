В Краматорске активисты ”Батькивщины” провели акцию против вакцинации от кори и краснухи

В Краматорске молодые активисты ВО "Батькивщина" 1 июня провели акцию "Нет опытам над детьми!", направленную против массовой вакцинации школьников от кори и краснухи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения БЮТ, в рамках данной акции были выставлены агитационные палатки БЮТ, в которых распространялись информационные листовки, а также собирались подписи граждан в поддержку обращения молодежного крыла "Батькивщины" в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА, секретаря СНБО Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ об отмене данной вакцинации в Украине. Было собрано 226 подписей в поддержку акции.

Кроме того, состоялось шествие участников акции - около ста студентов прошли по главным улицам города с лозунгами и транспарантами. К шествию также присоединились жители города и многочисленные выпускники школ, а завершилось шествие перед зданием горисполкома.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации. 19 мая Министерство здравоохранения остановило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.