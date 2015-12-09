Киевляне могут узнать о наличии медпрепаратов в больницах через on-line

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого.

Чтобы получить сведения о наличии лекарств и медицинских изделий, необходимо зайти на Медицинский портал Киева по ссылке: http://health.kiev.ua, выбрать больницу и непосредственно на ее странице перейти в раздел «Остатки лекарств и медицинских препаратов».

«Речь идет о лекарствах и медицинских изделиях, закупленных за счет местного и государственного бюджетов, которые должны использоваться киевлянами на безвозмездной основе», – отметил Радуцкий.

По его словам, такая инициатива властей призвана увеличить уровень доступности медицинской помощи.

«Не хочу утверждать, что в наших больницах есть все необходимое, но точно знаю, что часто пациентов и их родственников отправляют в аптеки за лекарствами, стерильными перчатками, ватой и бинтами, которые в достаточном количестве имеются в учреждении», – подчеркнул Радуцкий.

По информации профильного департамента, списки обновляются ежедневно, контроль за исполнением возложен на главных врачей.