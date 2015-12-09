В зоне АТО за сутки ранены 5 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших украинских военнослужащих не было, однако 5 наших бойцов были ранены», - сказал он.