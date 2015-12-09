Лекарства в Украине могут подорожать еще на 25%

п овышение НДС увеличит цены на медицинские препараты в среднем на 25% / Фото: УНИАН

Представители фармацевтического рынка Украины призывают руководство страны отказаться от планов по повышению налога на добавленную стоимость в отношении медицинских препаратов до 20% с действующих в настоящее время 7%. Такое повышение до 20% предусмотрено в проекте налоговой реформы.

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В частности, член Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukrainе на пресс-конференции в УНИАН подчеркнул, что такой шаг увеличит цены на медпрепараты, которые уже и так выросли под влиянием девальвации и повышенного налогообложения.

"Пациенты от этого повышения налогов ничего не получат. Все рассказы о том, что будет лучше - ничего лучшего не будет. Мы просто заплатим за лекарства больше", - сказал он.

Такую позицию поддержал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Олег Мусий, также присутствующий на пресс-конференции.

"Считаю такую политику правительства и такие инициативы сомнительными. Слава Богу, такие инициативы, абсолютно антисоциальные, еще не зарегистрированы в парламенте. Позиция Комитета по охране здоровья сегодня будет озвучена самим комитетом, но предварительно разговаривая со всеми членами комитета, я не вижу, что они могут каким-либо образом поддержать такую античеловеческую инициативу правительства", - сказал Мусий.

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В свою очередь Ассоциация больных орфанными (редкими) заболеваниями также призвала президента, правительство и парламент не допускать повышения НДС на медицинские препараты.

"От нашей ассоциации я обращаюсь к государству, к правительству, к президенту. Вы имеете на это влияние. Пожалуйста, не хороните, не вычеркивайте из жизни пациентов Украины", - сказала на пресс-конференции представитель ассоциации Татьяна Кулеша.

Участники пресс-конференции отметили, что повышение НДС увеличит цены на медицинские препараты в среднем на 25%.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки налога на добавленную стоимость для фармацевтических производителей до 20% с действующих 7%.