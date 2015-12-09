ЮНИСЕФ рекомендует Украине продлить второй раунд вакцинации против полиомиелита

ЮНИСЕФ рекомендует МОЗ Украины продлить на неделю второй раунд вакцинации от полиомиелита / Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮНИСЕФ.

В частности, отмечается, что неделю назад в Украине стартовал второй из трех раундов вакцинации от полиомиелита и, по предварительным данным Минздрава, только 20% детей в возрасте до 6 лет были вакцинированы в течение первой недели второго раунда вакцинации. В первом раунде вакцинации были вакцинированы менее 65% детей.

«Это означает, что более миллиона детей все еще остаются уязвимыми к инфекции и рискуют получить паралич или даже умереть.

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«Это означает, что более миллиона детей все еще остаются уязвимыми к инфекции и рискуют получить паралич или даже умереть. Риск распространения вспышки полиомиелита будет оставаться до тех пор, пока достаточное количество детей не будет вакцинировано, чтобы остановить передачу вируса полиомиелита», - сказано в сообщении.

В пресс-службе ЮНИСЕФ подчеркнули, что кампания вакцинации необходима из-за выявления двух случаев заболевания полиомиелитом 1 сентября 2015 года в Закарпатской области, которые были зафиксированы Министерством здравоохранения Украины и подтверждены ВОЗ. Эти случаи заболевания полиомиелитом стали возможны из-за критически низкого уровня вакцинации в стране.

“Без вакцинации опасный вирус полиомиелита может вернуться. Эта вспышка, первая в Украине за последние 19 лет, показывает, насколько уязвимыми являются дети, и как критически необходимо защитить их путем своевременной вакцинации”, - отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают всех родителей, медицинских работников и политических лидеров защитить детей от этой опасной парализующей болезни путем поддержки вакцинации в течение этого тура, а также следующего раунда, который состоится в январе.

Как сообщал УНИАН, с 19 октября по 4 ноября в Украине продолжался первый раунд иммунизации против полиомиелита, во время которого прививками было охвачено около 65% запланированного объема детей.

Второй раунд продолжается с 30 ноября по 13 декабря.