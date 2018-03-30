За что арестовали Проданчука и будет ли кусать Украина локти?

Вокруг вакцинации в Украине не стихают страсти. Обязательная вакцинация против кори и краснухи привела к многочисленным случаям ухудшения состояния здоровья. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации. 19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи. В то же время Генпрокуратура возбудила уголовное дело против первого заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Николая Проданчука. Программа вакцинации детей находится под угрозой, поскольку родители не дают делать детям прививки. УНИАН обратился к экспертам с просьбой прокомментировать ситуацию

Николай Полищук, профессор, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины, экс-министр здравоохранения Украины:

В СЕГОДНЯШНЕЙ ИСТЕРИИ С ПРИВИВКАМИ ОЧЕНЬ МНОГО ПОЛИТИКИ И ОЧЕНЬ МАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ

Хочу сразу же заметить, вакцинация – единственное средство, с помощью которого человечество может преодолеть инфекционные массовые заболевания. Это - однозначно. И вакцинацию нужно проводить, когда есть угроза эпидемии. В Украине именно такая ситуация с корью и краснухой. Несколько лет назад у нас переболело около 50 тысяч людей. Вакцинальная кампания же проводится не только ради эпидемической безопасности Украины, но и преодоления инфекционных болезней во всем мире. Наше государство подписало меморандум о преодолении кори. Если Украина будет угрозой для Европы с точки зрения инфекционных эпидемий, к нам перестанут ездить. Под вопросом окажется проведение Евро-2012, поскольку будет массовая миграция молодых людей, у которых нет иммунитета против кори. Это вопрос государственной безопасности. Потому сегодня нужно сделать все, что запланировал Минздрав и взвешенно подойти к этому вопросу, а не раздувать скандал.

В сегодняшней истерии с прививками вижу что-то нездоровое – здесь очень политики и очень мало профессиональных выводов. И международные эксперты, и наши говорят о том, что вакцина эффективна. Она может повлечь осложнение, но не смерть.

Арест первого замминистра, главного санитарного врача Юрия Проданчука – абсолютно неадекватная мера. Это бросает тень не только на Минздрав, это бросает пятно на все государство. Проданчук - чрезвычайно интеллектуальный, высокообразованный человек. Он – горячий патриот Украины. И поступить так с таким человеком - это, мягко говоря, невзвешенно. Ясно ведь, что он выполнил преемственность выполнения функций и распоряжений, которые ему были переданы предыдущим правительством. Время докажет, что Проданчук был прав.

В этой истории есть политический привкус – сегодня украинское общество больше воспринимает конфронтацию, конфликты, истерию, чем поступательность и последовательность действий. В этом беда. Это выгодно тем, кто хочет показать, что Украина – нестабильное государство и не готова сегодня к евроинтеграции.

Валерий Ивасюк, научный эксперт Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, экс-заместитель министра здравоохранения Украины:

НИ ОДНА СОЛИДНАЯ ФИРМА НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НА СКЛАДЕ 9 МИЛЛИОНОВ ДОЗ ВАКЦИН

Первый вопрос в этих событиях: действительно ли нужно было проводить эту вакцинацию? По словам заместителя главного санитарного врача Людмилы Мухарской (которая сейчас отстранена от своих обязанностей), у 85% людей в возрасте от 16 до 29 лет в Украине есть пожизненный протикоревой иммунитет. Поэтому довольно странным видится, что ЮНИСЕФ предоставил, а Украина соответственно определила, именно 9 миллионов доз для тотальной вакцинации украинской молодежи.

На недавнем заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения академик АМН Юрий Кундиев заявил, что тип вируса, на основе которого произведена протикоревая вакцина индийского производства, неактуален для Украины. В Украине функционирует совсем другой вирус – так называемый петербургский клон вируса. Когда анализируешь эти данные, возникает мысль об искусственности самого этого действа.

Следующий вопрос касается правового обеспечения. Кто несет ответственность за последствия вакцинации? Хочу отметить, что Приказ МЗО Украины о проведении массовой вакцинации в Украине (№ 212 от 18.04.2008 года), подписанный министром Князевичем, а контроль возложен на Проданчука. То есть все, что касается, в частности, медицинских указаний для медработников, алгоритма действий по этой вакцинации и т.д., определено и подписано Князевичем. Соответственно, он и должен нести ответственность единолично за все последствия массовой вакцинации. И в том числе и за небывалую степень недоверия людей к системе здравоохранения. В связи с этим возникают претензии к правомочности задержания Проданчука. Конечно, распоряжение по массовой вакцинации готовилось длительное время. Потому есть вопросы и к предшественнику Князевича – Юрию Гайдаеву, и к предшественнику Проданчука - Бережнову. Без этих двух должностных лиц вакцинальной кампании в Украине не было бы.

Есть еще одна проблема, за которую отвечает только Князевич.

Придя на должность министра, он издал приказ о перераспределении обязанностей своих заместителей. Этим разрушив всю систему правового и административного функционирования самой главной из медицинских служб – службы эпидемического надзора. Она не подчинялась раньше Минздраву, а главного санитарного врача страны назначал Кабмин. Санэпидслужба контролировала все, что делала общая система здравоохранения - санитарные нормы, проведение вакцинальных кампаний и тому подобное. Это была “генпрокуратура” надзора за Минздравом, а санитарный врач был выведен из системы общей системы здравоохранения, чтобы ее контролировать. Министр не мог приказывать главному санитарному врачу (как, например, Тимошенко не может приказывать Медведько). Князевич дезорганизовал эту систему, уничтожив автономный статус санэпиднадзора. Если бы не было приказа, Проданчук имел бы право, по своему статусу, не разрешить вакцинацию (потому что еще несколько месяцев назад в интервью он ставил под сомнение качество вакцины). По новым же правилам, он подчиняется Князевичу.

Главный санитарный врач Проданчук вместо того, чтобы контролировать соблюдение санитарных норм, клинические исследования и регистрацию вакцины, занимался проведением кампании. Таким образом Князевич снял какой-либо беспристрастный контроль над безопасностью препарата, профилактикой осложнений и прочим.

Вакцина должна была бы пройти полноценное исследование и регистрацию, несмотря на то, что она имеет преквалификацию ВОЗ. Это не было сделано. Да и не могло быть сделано, потому что, как показал на одном из телеэфиров Валерий Бидный - заместитель министра здравоохранения, в Украине нет ни одной лаборатории, которая бы могла установить достоверность заявленной производителем вакцины. Потому-то и регистрация осуществляется в чрезвычайно короткие сроки.

Вакцина была закуплена у индийской фирмы, “молодой” на рынке фармации. Минздрав аргументировал это тем, что нужны были срочно и одномоментно 9 миллионов доз вакцины. У нас традиционно используются вакцины признанных западноевропейских производителей. Ни одна солидная фармфирма не работает на склад, поскольку вакцинация в цивилизованных странах - это предусмотренное запланированное, а не “ургентное” мероприятие. Но это уже притча во языцех, как министерство здравоохранения закупает некачественные индийские генерики и для больных туберкулезом, СПИДом, онкологией.

Если бы не умер ребенок, так никто бы и не затронул вопрос, зачем эта вакцинация вообще. Кто у нас знает, сколько украинцев пострадало от фальсифицированных лекарств низкого качества, которые закупает МОЗ?

В этой ситуации показана полная деградация национальной системы здравоохранения, которой мы пользуемся ежедневно.

Что касается ареста Юрия Проданчука - то и лидеры политических фракций уже вслух заявляют, что арест Проданчука связан с его причастностью к первичной экспертизе отравления Ющенко (Юрий Георгиевич возглавлял Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, который давал экспертную оценку по отравлению Президента). Проданчук - носитель информации, которая может подтвердить или опровергнуть заявление Жвании. Арест лишил Проданчука возможного участия в поиске истины. Посоветовал бы Проданчуку быть честным и не молчать. И не брать на себя чужую ответственность, это тоже преступление, потому что виновники будут продолжать свое дело.

Скандал с вакцинацией - это просто повод. Проданчук причастен к вакцинальному скандалу чисто ситуативно и искусственно. Всю ответственность, согласно действующему законодательству, несет министр. Единолично и персонально.

Юрий Гайдаев, экс-министр здравоохранения Украины:

Я НЕ ПОДПИСЫВАЛ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ О МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ В УКРАИНЕ

Все обвинения, которые звучат в мой адрес, это просто желание переложить вину с больной головы на здоровую. Я не подписывал никаких документов о массовой вакцинации. Не давал разрешения на ввоз этой вакцины, на ее применение. Ее же ввезли в Украину всего два месяца назад.

Прививки делают во всем мире. Оно помогли исчезновению многих инфекций. Как врач, убежден, вакцинация населения необходима.Но основной вопрос - какой вакциной иммунизировать. Индийская вакцина должна была пройти клинические исследования, зарегистрироваться в Украине. Это ведь не было сделано.

Валерий Бидный, заместитель министра здравоохранения:

СМЕРТЬ АНТОНА ТИЩЕНКО НЕ СВЯЗАНА С ВАКЦИНОЙ

После работы комиссии мы оставляем свои позиции по поводу вакцинации неизменными - решение принято правильно. Сегодня нужно продолжать вакцинацию против кори и краснухи. Это мнение медицинской общественности.

Другой вопрос – сложная ситуация, возникшая в стране вокруг вопроса вакцинации. Если мы сейчас не урегулируем этот вопрос, мы просто потеряем это дело. Будет недоверие людей не только к вакцинации против кори и краснухи, а будет недоверие ко всем вакцинациям. А вакцинация - это же основной метод профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Сегодня у нас есть такие тяжелые болезни как туберкулез, СПИД, гепатит B, гепатит C, гепатит Д, столбняк, тиф. Идет накопление инфекционных заболеваний. Есть такие заболевания инфекционные, что медики не в состоянии оказать помощь, и это может поднять уровень смертности. Другого метода, кроме вакцинации, нет.

На сегодня в качестве вакцины сомнений не должно быть. Я объективно могу сказать, что смерть Антона Тищенко из Краматорска не связана с вакциной, которая была ему введена. Есть решение экспертной комиссии.

Мы решили дополнительно провести независимую экспертизу контроля качества этой вакцины, которая завезена на территорию Украины, чтобы убедить людей в безопасности вакцинации.

Как научный работник я поддерживаю вакцинацию. Если сегодня в Украине провалится вакцинация всех инфекционных болезней, в нашей стране могут закрыться границы. Потому что будет недоверие европейских стран к нам, потому что мы можем быть распространителями инфекционных заболеваний.

Что касается задержания Проданчука - я не могу его комментировать, поскольку я не юрист.

Михаил Курик, директор Украинского института экологии человека:

ПРОДАНЧУК ПРОСТО ПОСТРАДАЛ... ИЛИ ЕГО ПОДСТАВИЛИ

Такие масштабные эксперименты на нынешнем поколении наших детей делать рискованно. Здесь дело не столько в качестве вакцины. Хотя там есть странный фактор (об этом не очень говорят): один флакон вакцины рассчитан на несколько детей и в инструкции при переводе не написано или пропущено, что перед тем, как брать эту вакцину, ее нужно встряхивать, чтобы она была однородной. Не исключена возможность, что кому-то из детей осталась более сконцентрированная вакцина, которая выпала в осадок.

Сегодня дети ввиду экологического неблагополучия очень слабы, иммунная система изувечена. На сто деток только 40 относительно здоровы. Не зная индивидуального статуса организма, нельзя всем подряд делать прививку, ведь результаты могут быть кардинально разными.

Вакцинация безусловно нужна. Но вакцинация должна быть разумной. И должна быть четко привязана к индивидуальным особенностям ребенка. Тем более речь идет о кори и краснухе, и многие дети уже привиты. У нас практически сегодня нет мониторинга уровня здоровья ребенка. Перед прививкой нужно знать, есть ли проблемы у ребенка со здоровьем. Если нет, то дальше есть методика нетрадиционная: дать эту вакцину в руку ребенку и опять посмотреть на состояние здоровье. Можно увидеть, что происходит с организмом, если эту вакцину ввести. Если есть улучшение, то 100% можно вводить. Но делать детям вакцинацию без родителей категорически нельзя.

Вакцины очень сложны и заключают в себе много биохимических элементов, они не всегда проходит тщательное клиническое испытание. Главное - не сколько сделать этих вакцинаций, а как и кому.

Проданчук - очень умный ученый. Он просто пострадал. Или его подставили. Он не виноват в этой ситуации. Может, кто-то виноват до него. Вообще, сама система неправильная.

Евгений Комаровский, известный украинский педиатр, которого называют “современными Споком”, автор книг о детском здоровье

ОТ ПРИВИВКИ УМИРАЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ МИЛЛИОНА, ОТ КОРИ - ОДИН ИЗ СТА...

Если мы остановим эту кампанию вакцинации, это просто приведет к тому, что раз в три-четыре года у нас будут возникать эпизодические вспышки кори, забирая 5-10 человеческих жизней. Это идеальный вариант для нас. Но возможен другой вариант, если в результате этой кампании перервется цепь прививок, если от отдельной конкретно взятой неудачной вакцины и неудачной кампании мы перенесем негативное мнение на движение прививки в целом, тогда у нас будет через 10 лет страшная эпидемия кори, которая заберет десятки жизней. Тогда государство будет кусать локти, из-за того, что вовремя не сказали: прививка – это нужно, это меньшее зло по сравнению с болезнью.

Что касается смертельного случая в Краматорске. Мы сейчас об этом мальчике не знаем ничего. Ввели ребенку ослабленный вирус кори. Ну не может ослабленный вирус кори убить ребенка за 12 часов. Даже сильный вирус кори не убивает человека за 12 часов. Если это была аллергическая реакция – то так не проявляются аллергические реакции, у них совсем другая симптоматика. Что на самом деле произошло с мальчиком - не знает никто. После прививки - не значит из-за прививки. Хотя прививка могла стать катализатором какого-то процесса, о котором мы ничего не знаем. И чем дольше тянут с ответом на этот вопрос, тем больше в обществе складывается впечатления, что пытаются что-то скрыть. Уже давно можно было дать ответ нации, что же на самом деле произошло. Почему нужно ждать месяц, какие исследования надо проводить месяц, я не понимаю.

У государства вообще нет никакой политики вакцинации. Ее не может сформулировать Минздрав. Вакцинация – это то, что касается каждого отдельного человека, каждого ребенка. У нас почти нет в стране человека, которой бы никогда не делали прививки. В отношении вакцинации должна быть официальная позиция государства: главы государства, премьер-министра, спикера. Если скажет Президент: я прививаю своих детей вот так и так, и считаю, что прививка – это добро, а не зло, - это и будет государственная политика. Человеческий фактор способен дискредитировать любую самую лучшую идею. Мы это наблюдаем сейчас. Я думаю, что это кончится очень плохо.

Однозначно, прививку делать нужно. Но должна быть информированность. Мамы не представляют в сущности что такое корь, они ее ни разу не видели. А что такое прививка - мамы знают. Мамы фактически должны соотнести риск одного и риск другого. От кори умирает один ребенок из ста. А от прививки – один из миллиона. По существу, вопрос в том, что мама об этом старается не думать. Она старается найти человека, который возьмет на себя ответственность. А таких людей нет...

Опрашивали Наталия Максименко, Анна Ященко