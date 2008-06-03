В России несовершеннолетним запретят делать тату и пирсинг

Депутаты Госдумы РФ подготовили "Концепцию государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравственности". В рамках концепции - 16 законопроектов, в том числе пять, предполагающие не правку уже существующих, а введение совершенно новых законодательных норм.

Как пишет Лента.ру, проект закона "О нравственном и патриотическом воспитании и гарантиях прав детей в информационной сфере" предполагает разделение всей информационной продукции на четыре категории, доступ к которым будет определяться возрастом.

К примеру, детям до шести лет можно... рассказывать о насилии, но только с осуждением. А "оправданная жанром" брань допускается только в тех произведениях, которые доступным подросткам старше 16 лет. Еще планируется обязать сотовых операторов фильтровать SMS с телефонов, принадлежащих детям, если они содержат мат.

Проект закона "О детской игрушке" накладывает запрет на производство и импорт игрушек, провоцирующих асоциальное поведение или сочетающих в себе психологически несочетаемое (леденцы в форме скелета, плюшевые бактерии).

Кроме того, в школах планируется запретить отмечать "чуждые" праздники вроде Хэллоуина и Дня святого Валентина. Несовершеннолетним хотят также запретить делать татуировки и пирсинг. Детей будут ограждать от влияния готов и эмо, которые, по мнению авторов концепции, навязывают депрессивное мировосприятие, суицидальные наклонности и сексуальные отклонения.