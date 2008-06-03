Создан искусственный вирус, убивающий раковые клетки

Южнокорейские биологи создали искусственный вирус, который способен проникать в раковые клетки и доставлять в них противоопухолевые средства - лекарства и гены.

Как известно, большинство раковых заболеваний связаны с генетическими нарушениями в клетках, которые выключают механизмы клеточной смерти из-за чего начинают неконтролируемо размножаться. Прервать размножение клеток можно, но главная проблема связана с тем, как доставить лекарство в ядро клетки, где находится ее генетический аппарат.

Специалисты отмечают, что естественные вирусы очень эффективны в доставке генов в клетки для генетической терапии, но они могут спровоцировать иммунную реакцию или вызвать рак. А вот созданный искусственно вирус лишен этих побочных эффектов.

Исследователи под руководством Ли Мен Су использовали новую стратегию, в результате чего удалось создать искусственный вирус определенной формы и размера.

В ходе исследования биологи использовали в качестве шаблона белковую структуру, к которой присоединялись белковые руки, держащие короткие спирали так называемой интерферирующей РНК. Данный тип РНК, по словам ученых, сыграл роль своеобразного ключа, так как он выключил в клетке гены, к которым подходит. В результате синтез соответствующего белка блокировался, что является многообещающей технологией в генной терапии.

Также ученые показали, что созданный ими искусственный вирус может проникать в ядра раковых клеток, где находится сломавшаяся ДНК.