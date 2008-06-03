ВОЗ: У миллионов ВИЧ-инфицированных нет возможности приобрести лекарства

В бедных странах миллионы людей с ВИЧ-инфекцией и СПИДом до сих пор не имеют доступа к лекарствам, которые могут спасти им жизнь.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), программы ООН по ВИЧ-СПИДу Unaids и детского фонда ЮНИСЕФ указывается, что в прошлом году в этих странах количество больных, которые получают антиретровирусные препараты, увеличилось на 950 тысяч лиц.

В то же время, эти организации признают, что за показателем доступности лекарств они на два года отстают от запланированной программы.

Представители ВОЗ и Unaids планировали до конца 2005 года предоставить лекарственные препараты по меньшей мере 3 млн. больным.

До конца 2007 года общее количество людей, которые получают лечение так и не достигла этой цифры. Таким образом, по оценкам ВОЗ, 6,7 млн. людей до сих пор не имеют доступа к эффективным лекарствам.

В отчете сказано, что до конца 2007 года в мире было приблизительно 33,2 млн. людей с ВИЧ-инфекцией, и за год было зарегистрировано 2,5 млн. новых случаев заболевания.

В документе отмечаются существенные улучшения в сфере доступности методов диагностики ВИЧ, а также предоставление психологической поддержки зараженным.

Однако, большинство людей с ВИЧ-инфекцией или СПИДом не знают о том, что больны. Согласно с опросом, проведенным в 12 странах с высоким уровнем инфекции, лишь 20% людей знали о том, что они являются носителями вируса.

В отчете вина за то, что антиретровирусные лекарства остаются недостаточно доступными в мире, полагается главным образом на слабость системы здравоохранения в бедных странах, нехватка опытного медперсонала и отсутствие стабильного долгосрочного финансирования.

В регионах, в которых остра проблема ВИЧ-инфекции и СПИДА, наблюдается отток квалифицированных медработников в другие сферы деятельности и в другие страны.

В отчете отмечается необходимость специальных систем, способных отслеживать прогресс программ борьбы с ВИЧ-инфекцией и оценивать их эффективность.

Напомним, что в Европе и среди стран СНГ Украина занимает первое место за количеством ВИЧ-инфицированных людей - на конец 2007 года реальное количество носителей ВИЧ составило 440 000 людей.

BBCrussian.com