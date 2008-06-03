Эликсир молодости скоро появится в продаже

Какой человек не мечтает о том, что всегда оставаться молодым и красивым.

Но, увы, это не представлялось возможным. Если же верить результатам последних исследований, проведенных в Южной Корее, то уже очень скоро это станет возможным и вполне доступным.

В Институте красоты, который располагается в Южной Корее, было сделано уникальное открытие. Исследователи утверждали, что обнаружили самый настоящий эликсир красоты и молодости. Вывести этот самый эликсир ученым удалось из свежих плодов дыни. Называется этот чудесный продукт – ликопин.

Ученые были ужасно рады, что сделали это открытие и утверждали, что это вещество поможет человечеству подняться на ступеньку выше в изобретении средств, способных замедлить процессы старения. Кроме всего прочего, по мнению ученых, это вещество может широко применяться при лечении различных раковых заболеваний.

Лекарства из ликопина должны быть вполне доступными для всех, так как это вещество – это природный краситель красного цвета, который содержится во многих овощах и фруктах. Ранее выявление этого вещества не представлялось возможным, но сейчас, при использовании самой современной техники удается получать до 80% ликопина.

На сегодняшний день исследователи пытаются разработать способы применения этого вещества в медицине. В самое ближайшее время начнется конференция, которая будет посвящена технологиям сохранения молодости. Именно на этой конференции и планируется определить сроки начала экспериментов, которые, по мнению большинства косметологов и ученых должны оправдать все, даже самые смелые ожидания.

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