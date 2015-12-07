На рассмотрение ВР внесен законопроект об усилении гарантий безопасности детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины нарушили привычный уклад жизни украинцев.

«Спокойствие, жизнь и здоровье наших детей оказались под угрозой. Поэтому данный законопроект призван усилить государственные механизмы защиты детей от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности», - подчеркнул уполномоченный Президента.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", предусмотрев, что сфера охраны детства является одной из важных составляющих национальных интересов Украины, от которых зависит устойчивое развитие общества. Законопроектом предлагается признать, что риски для жизни и здоровья гражданского населения, прежде всего детей, в результате военных действий или вооруженных конфликтов несут угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины.

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"После принятия этого закона нам еще многое нужно будет изменить и в законодательстве, и в сознании людей. Ребенка надо учить основам самосохранения, безопасности поведения и умению заботиться о своем здоровье. Именно поэтому должна появиться классификация угроз безопасности ребенка на каждом этапе его развития и механизмы противодействия таким угрозам как со стороны родителей, так и со стороны учителей, медиков, полицейских, социальных работников и любого другого человека, который оказался рядом с ребенком. Затем эта система знаний о безопасности ребенка должна быть доведена детям через образовательные дошкольные и школьные учреждения. Это длительный, но очень нужный процесс, который нам нужно пройти, чтобы действительно создать среду благоприятную и безопасную для ребенка", - подытожил Кулеба.