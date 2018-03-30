Больница без врача

Областная власть Хмельнитчины наперегонки заботится о медицине. Наперегонки — потому что хотя руководство и областного совета, и областной госадминистрации еще до недавних пор принадлежало к единой партии — Народному союзу «Наша Украина» (глава облгосадминистрации Иван Гавчук, говорят, с недавних пор влился в «Единый центр»), — согласованности действий между ними не наблюдалось. Однако медицинская сфера однозначно была и остается среди их приоритетов. Еще бы — это такой яркий показатель заботы о народе. Положение дел в медицине постоянно рассматривается и на сессиях областного совета, и на коллегиях облгосадминистрации — и денег ни на новую аппаратуру, ни на технику, ни на медпрепараты власть не жалеет. Но все равно из года в год в отчетах медицинского руководства речь идет о все тех же устаревших проблемах и новых потребностях, поскольку бюджетные вливания никак не способны залатать отраслевые дыры. И с каждым годом все больше ощущаем обеспокоенность по поводу еще одной опасно усугубляющейся проблемы — кадровой.

Медицина, в которую еще до недавнего времени стремились попасть тысячи юношей и девушек, все больше превращается в сферу, во-первых, женскую, во-вторых — стареющую на глазах, в-третьих, со все более очевидными брешами в кадровой сфере. В 2005 году обеспеченность медицинскими кадрами на Хмельнитчине составляла 83,9%, в 2006-м — 81%, в 2007-м — 77,4%. Несмотря на устойчивую негативную тенденцию, это для современной Украины, оказывается, еще замечательный показатель. 12-е место Хмельнитчины по обеспеченности медицинскими кадрами — поистине золотая середина. Которая объясняется прежде всего расположением области вдали от соблазнительного зарубежья. И не столько от «дальнего» (собственно говоря, достаточно близкой соседки Польши, которая уже не один год переманивает украинских медиков значительно более высокими заработками на должностях, массово освобождаемых польскими коллегами, перебравшимися на более оплачиваемые места в европейские страны), сколько от ближнего. Введенные в России льготы для сельских врачей — 800-долларовая средняя зарплата и автомобиль — буквально вымели туда кадры из северных и восточных областей Украины. В результате чего обеднели медиками Сумщина (53%), Черниговщина (63,8%), Донецкая (64,5%) и Луганская (68%) области.

Так что, казалось бы, Хмельнитчине еще рано бить тревогу. Однако радоваться лучшему, по сравнению с другими территориями, проценту не приходится. Кадровая проблема — это давняя беда подольских сел. В особо сложных условиях оказались отдаленные районы. В одном из таких, Полонском, укомплектованность лечебных учреждений кадрами составляет всего 43,2%. Ненамного лучше ситуация в Старосинявском (50%), Славутском (57,5%), Теофипольском (58,8%) районах. Но ведь и в Летичевском, который в часе езды от областного центра, не хватает почти 40% медиков. А еще в Красиловском районе, расположенном ближе других, тоже не хватает практически половины необходимых для медицинской сети специалистов.

Это объясняется просто: село и сельская медицина сегодня не могут предложить молодым специалистам ни нормальных социально-бытовых условий, ни комфортного жилья, ни роста профессионального уровня, который невозможен без соответствующего современного оборудования, и т.п. Хотя власти стараются: в прошлом году в селах края были оборудованы 20 амбулаторий и 165 фельдшерско-акушерских пунктов. Когда рядом возводится и жилье для врача, то желающие тут работать находятся. Однако такие условия — скорее, исключение. А правило? В прошлом году ни один из сельских медиков не получил служебного жилья. Поэтому и не доезжают до сел выпускники медицинских вузов. В селах Хмельнитчины — 36% вакансий врачей.

— Я сам начинал с села, — говорит начальник областного управления здравоохранения Николай Янчук. — Это был осознанный выбор. Имел замечательную врачебную практику. И зарабатывал больше, чем мои ровесники в городе, — потому что работал на полторы ставки. Да и мои Антонины в Красиловском районе были зажиточным селом. А сегодня села — в состоянии упадка, и кадровые проблемы в участковых больницах начались не только что, а лет 10—12 назад. Медиков нужно привлекать туда коммунальными льготами, надбавками, зарплатами, в три-четыре раза выше, чем в городе. Как они могут жить со стартовыми 800 гривнями в бедных селах? Если бы хоть министр здравоохранения выполнил обещание — обеспечил сельские амбулатории автомобилями. Ведь транспортный парк наших больниц изношен на 70%.

Если бы только села страдали от кадрового голода — еще можно было бы понять. Но проблема добралась и до районных центров — даже таких всегда благополучных, как, скажем, Староконстантинов. Этот город, расположенный неподалеку от Хмельницкого, всегда имел квалифицированных врачей на выбор. Ныне же их не хватает, как и везде. Районным больницам области не хватает 18% специалистов. Зачастую — анестезиологов, невропатологов и даже акушеров-гинекологов — «золотой» некогда специализации, о которой многие студенты-медики мечтали еще с первого курса.

Выручают пенсионеры. Их особенно много среди фтизиатров, неонатологов, лаборантов, педиатров, патологоанатомов — короче, тех специальностей, которые не популярны среди молодежи, потому что хлопотные, сложные, низкооплачиваемые, и даже опасные. Но слово «выручают» нужно заключать в кавычки. Ниша, заполненная специалистами преклонного возраста, завтра может просто опустеть: пенсионеров некем будет заменить. А их сегодня в больницах области ни много ни мало — 25%! «Заходишь в нашу Виньковецкую районную больницу — и видишь давным-давно знакомые лица медиков, — говорит депутат областного совета Зинаида Кучер. — Замечательные специалисты — но всем им уже под 70, а то и больше. Молодых врачей практически нет. Где им жить? Один, правда, начал строиться: ему участок под застройку прямо в центре поселка дали. Но ведь не всем это по силам. Больница будто и расстраивается — только кто же в ней будет работать завтра?»

В Виньковцах нуждаются в жилье 15 медиков. По 11 — в Волочиске и Изяславе, 23 — в Староконстантинове, 35 — в Славуте, 45 — в Шепетовке. Без жилья ныне — 66 врачей и 103 младших специалиста районного звена, причем треть из них стоит на очереди более 10 лет. Поэтому и выбывает из районов больше врачей, чем прибывает: в прошлом году, например, это соотношение было 136:132. Почти половина из них пишет заявления по собственному желанию, 11,5% уходят на пенсию, а более 20% ищут свою долю в других лечебных учреждениях.

Чаще всего их привлекают хмельницкие и каменец-подольские больницы. В этих самых крупных городах края нет проблем с медицинскими кадрами: молодые специалисты готовы начинать даже с 0,25% ставки — только бы зацепиться. И здесь уже нередко искоса начинают смотреть на пенсионеров. Тем более что существует проблема «пересиживания» людей пенсионного возраста на руководящих должностях. Вместе с тем именно из этих медицинских учреждений — хорошо оборудованных, современных, с насыщенной конкурентной средой — многие высококлассные опытные специалисты мигрируют за рубеж. «Там я просто врач, только врач, очень уважаемый, высокооплачиваемый, и больше меня ничего не волнует, — делятся они с украинскими коллегами впечатлениями о новом месте работы в странах Африки или Европы, — тогда как здесь — сам все достань, выбей, обеспечь, вылечи, и все это — за смешные деньги».

То, что медицина требует реформ, всем давно очевидно. Как очевидно и то, что никто их всерьез не проводит. Годами продолжается хаотическое дерганье, разовые инъекции — без какой-либо системы, без толку. Нормативно-правовая база — права и обязанности пациента и врача, закон о медицинском учреждении, закон о гарантированном уровне предоставления медпомощи, в конце концов, крайне необходимый закон об обязательном медицинском страховании — не обсуждались, они не выписаны, не приняты в Украине. Ножницы между задекларированной бесплатной медициной и отсутствием материально-финансовых возможностей для этого подрезают на корню систему здравоохранения. И оставляют врача наедине с пациентом.

А кому хочется быть крайним?

Светлана Кабачинская

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