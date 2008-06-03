Президент поручил Генпрокуратуре отреагировать на нелегальную работу аптек, бесконтрольно продающих трамадол

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре отреагировать на нелегальную работу аптечных заведений, которые работают без соответствующих лицензий и разрешений и бесконтрольно продают наркосодержащие лекарства.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время сегодняшней встречи с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО, В.ЮЩЕНКО поручил принять меры прокурорского реагирования относительно отдельных должностных лиц органов государственной власти, которые небрежно и безответственно относятся к своим служебным обязанностям, поскольку не предотвращают нелегальную работу аптечных заведений, которые работают без соответствующих лицензий и разрешений.

Такое поручение дано на основании обращения к главе государства ряда общественных организаций в связи с неконтролированной реализацией фармацевтическими заведениями сильнодействующих лекарственных препаратов, в частности, трамадола, трамалгина, актифета и тому подобное. Заявители отмечают, что незаконный рынок все больше наполнется многообразными новыми комбинированными лекарственными средствами, которые содержат эфедрин или его производные. Благодаря доступности эти препараты распространяются преимущественно среди подростков, а их употребление приводит к тяжелым последствиям, увечью или смерти молодых людей.

На эту проблему В.ЮЩЕНКО обращает внимание и Кабинета Министров, которому направил письма с просьбой принять соответствующие меры реагирования и сообщить о них Президенту и заявителям.

Как сообщал УНИАН, 28 мая с.г. Кабинет Министров принял решение об усилении контроля над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и трамадола.