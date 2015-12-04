В Красноармейске начнет работу центр подготовки военных врачей по стандартам НАТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны.

Соответствующий центр будет работать на базе 66-го мобильного военного госпиталя, подчиненного оперативному командованию «Восток».

По словам главного хирурга Западного региона полковника медицинской службы Ивана Богдана, военные врачи Западного региона в течение года изучали систему ТССС, после чего получили аккредитацию в США. Также в США по этой системе была подготовлена группа украинских преподавателей. Сейчас они с пособиями, учебными манекенами и оборудованием выехали в Красноармейск для проведения занятий по системе тактической помощи раненым в бою.

Он также отметил, что целью этих занятий является научить как можно большее количество военнослужащих оказывать профессиональную догоспитальную помощь на поле боя.

По словам командующего войсками оперативного командования «Восток» генерал-майора Сергея Наева, система ТССС активно применяется в подчиненных подразделениях, однако осуществление подготовки по этой программе проводилось в основном неправительственными организациями и волонтерами, поэтому официальное открытие центра подготовки военных врачей в 66-м мобильном военном госпитале позволит существенно повысить профессиональный уровень и материальное оснащение военных врачей.