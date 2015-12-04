Симптомы, при которых больному простудой нужно срочно вызывать "скорую"

13:18, 04 декабря 2015
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Для эпидемического сезона 2015-2016 в Украине характерна циркуляция трех вирусов гриппа: типа А H1N1 pdm09/ подобный ("свиной"), типа А Н3N2, типа В.

Фото: УНИАН

Срочно следует вызвать скорую медицинскую помощь, если у больного ОРВИ или гриппом:

сильная бледность или посинение лица;

затруднение дыхания;

высокая температура тела, которая долго не снижается;

многократная рвота и стул;

нарушение сознания — чрезмерная сонливость или возбужденность;

боли в грудной клетке;

примеси крови в мокроте;

падение артериального давления.

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Продолжать лечение дома при наличии этих симптомов — очень опасно, ведь задержка с госпитализацией в больницу может привести к смерти больного.

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