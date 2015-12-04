Симптомы, при которых больному простудой нужно срочно вызывать "скорую"

Срочно следует вызвать скорую медицинскую помощь, если у больного ОРВИ или гриппом:

сильная бледность или посинение лица;

затруднение дыхания;

высокая температура тела, которая долго не снижается;

многократная рвота и стул;

нарушение сознания — чрезмерная сонливость или возбужденность;

боли в грудной клетке;

примеси крови в мокроте;

падение артериального давления.

Читайте такжеВ Киеве из-за пандемического вируса гриппа А (Н1) умерла 33-летняя женщина

Продолжать лечение дома при наличии этих симптомов — очень опасно, ведь задержка с госпитализацией в больницу может привести к смерти больного.