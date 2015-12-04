Симптомы, при которых больному простудой нужно срочно вызывать "скорую"
13:18, 04 декабря 2015Страна
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Для эпидемического сезона 2015-2016 в Украине характерна циркуляция трех вирусов гриппа: типа А H1N1 pdm09/ подобный ("свиной"), типа А Н3N2, типа В.
Задержка с госпитализацией больного может привести к летальности / Фото: УНИАН
Срочно следует вызвать скорую медицинскую помощь, если у больного ОРВИ или гриппом:
сильная бледность или посинение лица;
затруднение дыхания;
высокая температура тела, которая долго не снижается;
многократная рвота и стул;
нарушение сознания — чрезмерная сонливость или возбужденность;
боли в грудной клетке;
примеси крови в мокроте;
падение артериального давления.
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Продолжать лечение дома при наличии этих симптомов — очень опасно, ведь задержка с госпитализацией в больницу может привести к смерти больного.
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