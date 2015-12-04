Четыре медицинские учреждения получили инвестиции на госфинансирование

Как сообщили УНИАН в Минздраве, средства будут выделены на реконструкцию рентгенрадиологического отделения ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины», реставрацию клинического корпуса №3 ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», реконструкцию и расширение Национального института рака.

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В этом году государственные инвестиционные проекты, претендующие на государственное финансирование, впервые рассматривались по новой, прозрачной процедуре. Все решения по проектам принимались не единолично одним органом, а коллегиально Межведомственной комиссией, состоящей на 50 % из представителей Правительства и на 50 % - из представителей бюджетного комитета Верховной Рады Украины. Решения по отбору проектов принималось голосованием.

Десять отобранных проектов должны получить финансирование в общем размере 1 миллиард гривен ежегодно в течение 2016-2018 гг. Законодательством закреплено требование, что не менее 70 % государственных капитальных инвестиций будет направляться на продолжение (завершение) реализации начатых государственных инвестпроектов, и не больше 30 % будет направляться на реализацию новых государственных инвестиционных проектов.