Консерванты и красители в продуктах приводят к детской гиперактивности

Пищевые продукты и напитки, содержащие консерванты и искусственные красители, могут повлиять на детское поведение, затрагивая их учебные способности и развивая гиперактивность. При гиперактивности дети испытывают дефицит внимания и не способны сконцентрироваться на изучении. Учёные Университета Сиднея предлагают исключить из детского питания продукты с этими химическими веществами и использовать этот метод как альтернативное лечение гиперактивности.

Австралийские эксперты проанализировали эффекты искусственных красителей и консервантов в течение шести недель на 297 детях от трёх до 9 лет. Также были рассмотрены результаты более ранних 22 исследований между 1975 и 1994 годами. Обзор показал, что 16 из них доказали негативные свойства искусственных составов в пище на поведенческие навыки детей. Текущее исследование также подтвердило ассоциацию потребления химикатов с гиперактивностью.

ami-tass.ru