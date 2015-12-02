На Тайвани - вспышка лихорадки Денге: украинцев просят воздержаться от поездок

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в города Гаосюн (Южный Тайвань) в связи с ростом количества случаев заболевания лихорадкой Денге в этом регионе до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Тайваня, гражданам Украины следует обращаться на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.

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