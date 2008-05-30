Народный депутат Украины, член партии "Единый Центр" Оксана БИЛОЗИР призывает власть срочно разработать национальную программу противодействия химической и нехимической зависимости населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

"Сегодня мы имеем страшную статистику – в Украине курит около 40% населения. Такая ситуация уже в ближайшем будущем приведет не только к ухудшению здоровья нации, но и к экономическим потерям для государства", – сказала О.БИЛОЗИР.

По ее мнению, чтобы не допустить этого, необходимо срочно разработать национальную программу противодействия химической и нехимической зависимости.

По ее словам, такая программа должна содержать комплексный подход, начиная от постоянных рекламных кампаний, которые будут пропагандировать активный, здоровый образ жизни, и завершая мероприятиями, которые будут отвлекать внимание молодежи от сигарет, алкоголя или игровых автоматов, то есть обустройством спортивных школ, секций, творческих секций.

О.БИЛОЗИР отметила, что важным является и законодательное обеспечение противодействия зависимости, а также безусловное выполнение принятых законов.

"Я внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона "О государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр", принятие которого позволит решить вопрос массового захвата игровыми автоматами наших городов и даже сел, который уже приобрел характер эпидемии. Надеюсь, что Верховная Рада поддержит этот закон, и мы сможем, наконец, навести порядок в этой сфере, ведь большинство политиков обещало это сделать", – отметила она.

В то же время депутат отметила, что противодействие зависимости возможно лишь при сотрудничестве государства и общества, ведь на сегодняшний день остается очень острой проблема невыполнения даже уже принятых законов.

"На сегодняшний день закон запрещает продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним, но эта норма постоянно нарушается. То же касается и запрещения курения в общественных местах. Поэтому необходимо реализовать механизм жесткого наказания нарушителей закона. Но это тяжело без помощи общественности, ведь очень редко о факте продажи несовершеннолетнему алкоголю или сигарет узнают стражи порядка. Часто люди это воспринимают как должное, и никак не реагируют. Поэтому необходимо донести это до сознания наших граждан", – считает О.БИЛОЗИР.