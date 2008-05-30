В Одессе катастрофически не хватает детских врачей

На сегодняшний день детские лечебные учреждения города укомплектованы на 85%, сообщила корреспонденту «Одесинформа» главный специалист городского управления здравоохранения Татьяна Прокопенко.

По ее словам это связано с тем, что несколько лет назад был введен государственный мораторий на специалистов-педиатров, который отменили только год назад.

Кроме того, на сегодняшний день специальность педиатра не пользуется популярностью у студентов одесского медицинского университета.

Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Елена Якименко, с целью стимулирования студентов, сегодня введена надбавка к зарплате педиатрам, у которых стаж работы не превышает 5 лет. В этом году такая надбавка равна 100 грн. Кроме того, в текущем году подобную надбавку будут получать врачи педиатры работающие в дошкольных учреждениях и школах.

Экономические новости