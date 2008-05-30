В Кривом Роге 17 малышей попали в больницу с кишечной инфекцией

С 28 по 29 мая в Кривом Роге в городскую инфекционную больницу с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 17 детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Госпитализированные дети - воспитанники детских комбинатов №176 и №211. Сегодня утром состояние 13 детей средней тяжести, 4 детей – удовлетворительное.

Госпитализированные дети обеспечены необходимым лечением в полном объеме. Уже отобраны пробы блюд, которые употребляли дети в комбинатах 28 мая, пробы воды, гигиенические смывы для бактериологических и вирусологических исследований. Проводится обследование персонала и детей отмеченных комбинатов.

Председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ издал распоряжение о создании специальной комиссии по выявлению причин и ликвидации последствий возникновения детской инфекционной заболеваемости в Кривом Роге. Этим же документом определено проведение предупредительных мер в городах и районах области для предупреждения подобных случаев.