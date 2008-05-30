Украина на втором месте в мире по количеству курильщиков

Британское издание The Economist обнародовало данные исследовательской компании ERS относительно количества курильщиков в разных странах мира – Украина оказалась на втором месте в рейтинге.

Двадцать первых мест в списке исследовательской компании занимают европейские государства. Лидером рейтинга по количеству выкуренных сигарет на одного человека является Греция, где за год на гражданина приходится свыше 3000 сигарет.

Украина расположилась на второй ступеньке – в нашей стране на одного человека приходится свыше 2500 выкуренных сигарет в годе или 7 ежедневно. Замыкает тройку курящих государств Словения, где курят немного меньше, чем в Украине.

В десятку самых курящих стан также попали Россия, которая находится на шестом месте в рейтинге, и Испания – на девятом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни, связанные с курением, уносят жизнь одного человека каждые шесть секунд, убивая в среднем по 5,4 миллиона человек в год.

В виду этого, около 80% украинцев считают курение социальной проблемой и выступают за введение ограничений на курение в общественных местах.

Корреспондент.net