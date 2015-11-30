ПРООН определил требования для участия украинских фармкомпаний в тендерах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом шла речь во время встречи представителей трех международных организаций – Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и Crown Agents, которые будут осуществлять государственные закупки в сфере здравоохранения Украины.

Отмечается, что эксперты международных организаций обсудили с представителями национальных фармацевтических компаний условия их участия в будущих тендерах.

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Министр здравоохранения Александр Квиташвили во время выступления напомнил, что 60% государственных закупок в этом году будет осуществляться по процедурам международных организаций, согласно принятому Закону «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий». По его словам, для украинских производителей, поставщиков и дистрибьюторов медицинских изделий и лекарственных средств участие в закупках с использованием международных механизмов – это уникальный шанс выйти на мировой рынок и подтвердить репутацию компаний с высококачественной продукцией и конкурентным уровнем предоставления услуг для многих стран.

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Однако представители украинских фармкомпаний сетовали на возможные усложнения при участии в тендерах международных организаций из-за жостких требований, в частности, требования получения дополнительных сертификатов качества по некоторым программам, что является достаточно долгим процессом, отметили в Минздраве.

Директор ПРООН в Украине Янтомас Хиемстра в ответ отметил, что организация пока формирует необходимые критерии для участия в тендерах по программам, которые будут закупаться через ПРООН.

«Успешные производители не должны бояться, в частности, преквалификации ВОЗ. Ведь реформировать себя следует вместе с системой в целом, нужно соответствовать определенным стандартам, которые признаются во всем мире. Конечно, время преобразования и перехода может быть болезненным, но он необходим. Для нас главные критерии – качество препаратов и интересы пациентов. Они четко будут указаны в тех документах, которые вскоре мы обнародуем. Но сегодня следует говорить о том, что процедура закупок в Украине и практика, существовавшая все предыдущие годы, довольно хаотична. Такая ситуация и побудила украинскую власть привлечь к процессу международные организации. Через некоторое время после этого шага украинская система госзакупок будет упорядочена и эффективна, и мы сделаем для этого все, от нас зависящее. Мы здесь, чтобы помочь Украине», - заметил Хиемстра.