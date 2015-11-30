Сегодня в Украине начался второй раунд иммунизации против полиомиелита

С 30 ноября до 13 декабря в Украине пройдет второй раунд иммунизации против полиомиелита www.bbc.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, все регионы Украины готовы к проведению второго тура вакцинации, учреждения здравоохранения обеспечены необходимым количеством доз вакцин ОПВ.

Согласно Рекомендациям по проведению вакцинации против полиомиелита вакциной ОПВ, отправленных всем региональным структурным подразделениям здравоохранения, для каждого раунда вакцинации против полиомиелита учреждения здравоохранения должны просматривать и обновлять список детей целевой возрастной группы на соответствующей административной территории, а также просматривать временные противопоказания к проведению вакцинации.

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Необходимо отметить, что в план вакцинации в рамках раундов вакцинации ОПВ включаются все дети соответствующих возрастов, независимо от противопоказаний к вакцинации ИПВ/ОПВ. Особенно во втором туре следует обратить внимание на тех детей, которые не были вакцинированы в первом из-за временных противопоказаний.

Согласно рекомендациям, вакцинации ОПВ подлежат все дети, которым на момент начала тура исполнилось 2 месяца, в т.ч. привиты от полиомиелита по возрасту раньше и с нарушением календаря прививок. Если на момент проведения второго раунда ребенку исполнилось 2 месяца, он включается в проведение вакцинации во втором и третьем раундах вакцинации.

Дети, которые ранее более чем за 14 дней получили минимум одну дозу инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ отдельно или в составе комбинированных вакцин или ОПВ), должны получить ОПВ в рамках раундов вакцинации независимо от времени получения последней дозы. Интервал для одного и того же ребенка между получением ОПВ в рамках раундов вакцинации должен быть не менее 1 месяца.

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Продолжительность первого раунда вакцинации ОПВ составила 3 недели, следующих раундов вакцинации (второго и третьего) – должно быть 2 недели. Интервал между раундами вакцинации ОПВ составляет один месяц.

Во время первого раунда прививками было охвачено около 65% запланированного количества детей.